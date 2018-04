Procesul lui Vanghelie, ruleta ruseasca: S-ar putea relua pentru a treia oara

Minuta Tribunalului

Dosarul fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, urmeaza sa fie repartizat unui alt magistrat. Pana in prezent, cauza a fost judecata de doi magistrati, unul s-a pensionat (in august 2017), iar cel de-al doilea a promovat. Dosarul este pe rolul Tribunalului Bucuresti de aproape trei ani, din 7 iulie 2015.O parte din probele din acest caz s-au administrat de doua ori la Tribunalul Bucuresti, iar acum urmeaza sa fie din nou readministrate.Decizia de schimbare a judecatorului de caz apare in minuta Tribunalului din 14 martie 2018. "Avand in vedere decizia presedintelui Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a II-a Penala, nr. 174/12 martie 2018, privind delegarea titularului completului de judecata la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a Penala incepand cu data de 1 aprilie 2018, precum si necesitatea respectarii in cauza a principiul nemijlocirii, ca unul dintre principiile desfasurarii judecatii,, amana cauza si acorda termen la data de 4 apirlie 2018, sala 208, ora 08.30, pentru cand partile au termen in cunostinta, potrivit dispozitiilor art. 353 Cod procedura penala. Pune in vedere martorilor prezenti la acest termen de judecata ca urmeaza a fi contactati telefonic si citati pentru termenul de judecata care va fi stabilit de catre titularul completului de judecata, avand in vedere ca la aceasta data nu se cunoaste care va fi titularul completului de judecata".Cazul este similar cu cel in care sunt implicati Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu sau Gabriel Oprea. Dupa pensionarea uneia dintre judecatorele din complet, Ana Maria Dascalu, aceasta a fost inlocuita cu un alt magistrat.Noul complet a decis reluarea de la zero a proceselor lui Dragnea si Tariceanu, in baza a doua decizii CEDO, pronuntate in 2014, privind dreptul la un proces echitabil: Emilian Cutean contra Romania si Sorin Beraru contra Romania. Acestea stipuleaza ca deciziile dintr-un dosar ar trebui date de judecatorii care au fost prezenti la procedura si la procesul de administrare al probelor.Marian Vangheliein iulie 2015, pentru noua fapte de luare de mita si abuz in serviciu si sapte fapte de spalare de bani, care ar fi fost comise cand era primar al Sectorului 5.In acelasi dosar sunt judecati Mircea Sorin Niculae, varul lui Vanghelie si administrator al mai multor societati comerciale, Sorin Stefan Ciocan, Laura Ciocan, director al SC Economat Sector 5 SRL si omul de afaceri Marin Dumitru.Potrivit DNA, in perioada 2006 - 2014, Marian Vanghelie, ajutat de Mircea-Sorin Niculae si de Laura Ciocan, a solicitat si primit de la Marin Dumitru aproximativ 30.403.000 de euro, reprezentand un "comision" de 20 la suta din valoarea contractelor de oferite de Primarie firmelor controlate de Marin Dumitru.In conditiile in care costurile reale de executie a lucrarilor, si implicit valoarea efectiva a acestor lucrari, ar fi fost de cel mult 60 la suta din valoarea contractelor, prejudiciul total cauzat bugetului Sectorului 5 prin activitatea infractionala a lui Marian Vanghelie a fost estimat de anchetatori la 295.207.000 de lei.