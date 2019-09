Procurorul general arata de ce Parchetul nu putea impiedica transferul lui Mario Iorgulescu in strainatate

Anuntul spitalului

Cercetat pentru ucidere din culpa

"Nu poti sa dispui masuri preventive fata de persoane aflate in aceasta situatie, in care cel cercetat este bolnav foarte grav. Nu aveam nicio parghie sa impiedicam transferul la o alta unitate spitaliceasca, unde familia credea ca este ingrijit mai bine", a declarat Bogdan Licu, marti dimineata.Intrebat daca acest transfer nu inseamna o sustragere de la ancheta, Licu a spus ca: "Viata ne-a demonstrat ca in societatea de azi nimeni nu poate fugi de activitatea de cercetare penala. Poate doar sa faca putina conditie fizica".Mario Iorgulescu, care a produs un accident soldat cu moartea unui tanar de 24 de ani, fiind si el ranit, a parasit luni Spitalul Elias, pentru a continua tratamentul in strainatate. Anuntul a fost facut de reprezentantii spitalului."In cursul diminetii de astazi, la cererea expresa a familiei si contrar recomandarilor medicale, pacientul Mario Iorgulescu a parasit Spitalul Elias in vederea continuarii tratamentului intr-o tara din UE. Institutiile abilitate au fost informate in acest sens", a anuntat Spitalul Elias.Parchetul Tribunalului Bucuresti a anuntat ca a cerut Spitalului Elias o informare scrisa referitoare la procedura de transfer in cazul lui Mario Iorgulescu, insa nu a primit-o inca.De asemenea, institutia precizeaza ca urmarirea penala a acestuia pentru ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante nu este impiedicata de mutarea sa la o clinica medicala din UE si va continua.I.S.