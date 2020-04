Mario Iorgulescu ramane in libertate. Judecatorii au anulat mandatul de arestare preventiva

Ziare.

Mandatul de arestare internationala pentru Mario Iorgulescu a fost anulat, deci tanarul ramane, momentan, in libertate.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au anulat mandatul international de arestare dupa ce au constatat ca fiind nelegala decizia din prima instanta. Astfel, cererea procurorilor de arestare a lui Iorgulescu ajunge din nou la Tribunalul Bucuresti, prima instanta, pentru rejudecare.Informatia a fost confirmata de avocatul Cristian Ene, pentru Mediafax.Potrivit procurorilor, Mario Iorgulescu a condus beat si drogat in data de 8 septembrie 2019 si a produs un accident in urma caruia un barbat a murit. Acesta nu a oprit la semafor si a condus cu o viteza de 162 de kilometri pe ora, desi limita legala era 50 de kilometri pe ora.Din 23 septembrie, Mario Iorgulescu a fost dus la o clinica din Italia, pentru ca si el a fost ranit grav in urma impactului. Acesta a fost externat si preluat de un institut de reabilitare psihiatrica din Italia. Ulterior, in 31 octombrie, a fost internat la o alta clinica din Italia, unde se afla si in prezent.