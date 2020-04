Tribunalul Bucuresti rejudeca saptamana viitoare propunerea de arestare in lipsa a lui Mario Iorgulescu

Avocat: Nu se mai impune arestarea

Acuzatiile procurorilor

O propunere de arestare cu repetie in cazul fiului sefului LPF. Asta dupa ce initial, pe 5 martie, judecatorul Gheorghe Tudorel Zgondea de la Tribunalul Bucuresti admisese propunerea procurorilor de arestare preventiva si emisese un mandat de arestare in lipsa in acest caz. Mario Iogulescu a contestat decizia.O luna mai tarziu, pe 6 aprilie, doi magistrati de la Curtea de Apel Bucuresti, Cristina Craiu si Mihaela Nita, au desfiintat decizia Tribunalului Bucuresti si au trimis cazul la rejudecare. Apararea lui Mario Iorgulescu a ridicat la Curtea de Apel Bucuresti mai multe vicii de procedura privind modul in care s-a facut citarea fiului sefului LPF.Pe de alta parte, avocatul lui Mario Iorgulescu, Cristian Ene, explica pentru Ziare.com ca in acest caz nu s-ar mai impune arestarea preventiva a clientului sau, deoarece ancheta se desfasoara rapid si fara ca Mario Iorgulescu sa fie arestat.," explica avocatul Cristian Ene.Potrivit procurorilor, Mario Iorgulescu a condus beat si drogat in data de 8 septembrie 2019 si a produs un accident in urma caruia un barbat a murit. Acesta nu a oprit la semafor si a condus cu o viteza de 162 de kilometri pe ora, desi limita legala era 50 de kilometri pe ora.Din 23 septembrie, Mario Iorgulescu a fost dus la o clinica din Italia, pentru ca si el a fost ranit grav in urma impactului. Acesta a fost externat si preluat de un institut de reabilitare psihiatrica din Italia. Ulterior, in 31 octombrie, a fost internat la o alta clinica din Italia, unde se afla si in prezent.I.S.