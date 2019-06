Cazul fetitei adoptata de o familie din SUA: Ministrul Muncii a discutat cu Klemm, Dancila cere ancheta

Ziare.

com

"Am trimis un mesaj catre ambasada SUA sa discutam. Ambasadorul Klem (Hans Klemm n.red) a fost de acord. Am avut o discutie telefonica cu el si m-a asigurat de toata colaborarea lui pentru a verifica starea copilului, sa vedem ca este in regula si sa transmitem opiniei publice tot ce trebuie pentru a lamuri, a clarifica situatia", a declarat ministrul Muncii.Acesta a precizat ca luni va fi trimisa o echipa la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Dolj, respectiv din Mehedinti pentru a intocmi un raport amanuntit.De asemenea, el ii va prezenta premierului Viorica Dancila raportul privind evolutia acestui caz incepand din 2013, iar ulterior se va deplasa la Ambasada Americii pentru discutii cu ambasadorul."Luni de dimineata o echipa mixta compusa din reprezentanti din Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectia Sociala se va deplasa la DGASPC Mehedinti si Dolj pentru a intocmi un raport amanuntit cu ceea ce s-a intamplat.Deja pe birou am un raport de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie cu evolutia acestui caz incepand din 2013, de cand copilul a fost declarat ca si copil adoptabil, raport care luni, la prima ora, va veni si semnat si doamna presedinte a ANPDCA va fi al mine in birou. Voi lua acest raport si ma voi deplasa la doamna prim ministru pentru a i-l prezenta in amanunt, dupa care ma voi deplasa la Ambasada Americii sa discut cu domnul ambasador Klemm din nou si sa vedem pas cu pas, sa putem clarifica aceasta situatie.Am luat legatura cu domnul ambasador Klemm tinand cont ca familia adoptatoare are dubla cetatenie, si romana si americana. Copilul este la familia adoptiva. Am solicitat domnului ambasador sa clarificam situatia copilului, sa ne asiguram ca acest minor are bune tratamente si va a depasi trauma emotionala prin care a trecut ieri", a explicat Marius Budai.Ministrul Muncii a mai spus ca este in curs de pregatire o documentatie care sa fie trimisa in SUA pentru o monitorizare post adoptie."Eu vreau sa ma asigur ca interesul superior al copilului este respectat si ca acest minor beneficiaza de bun tratament. Pregatim deja o documentatie pe care sa o trimitem in SUA pentru ca avem memorandumuri de schimb de date si de colaborare si legea permite o monitorizare post adoptie si vom uzita de aceste prevederi ale legii", a precizat oficialul MMJS.Totodata, premierul Viorica Dancila a cerut sambata efectuarea unei anchete in cazul fetitei ridicata de acasa pentru a fi data in adoptie unei familii din SUA, subliniind ca persoanele care vor fi gasite vinovate vor fi sanctionate."Am cerut de urgenta o ancheta in cazul Sorinei, in conditii de calm si stricta respectare a legii, precum si consiliere psihologica pentru copil. Integrarea fetitei intr-o familie si un camin in care sa creasca frumos inseamna normalitate si ar trebui sa fie prioritatea noastra absoluta. Cu sentimentele si sanatatea emotionala a unui copil nu trebuie sa se joace nimeni, cu atat mai putin sa o converteasca intr-o miza politica.Sunt mama, eu insami am trecut printr-un proces de adoptie si stiu foarte bine ce inseamna. Condamn cu vehementa orice forma de abuz si nerespectare a drepturilor copilului si va asigur de toata implicarea mea in acest caz, precum si de sanctionarea celor ce vor fi gasiti vinovati", a declarat Dancila, intr-un mesaj postat sambata pe Facebook.Fetita de 8 ani din Baia de Arama a fost data in adoptie unui cuplu din SUA cu cetatenie romana. Ea locuia impreuna cu asistenta maternala, care a avut grija de fetita in ultimii sapte ani.Potrivit presei locale, asistentei maternale i s-a desfacut contractul de munca, iar autoritatile au considerat ca fata sta ilegal la domiciliul acesteia.In imaginile inregistrate de sotul femeii apare fetita de 8 ani, care plange si se zbate pentru a ramane alaturi de asistenta maternala, careia ii spune mama.