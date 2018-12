Legea pensiilor va fi dezbatuta la inceputul saptamanii viitoare in Parlament

Ziare.

"Pot sa va spun ce stiu in calitate de parlamentar. Luni si marti vom dezbate Legea pensiilor. Ne propuenm ca imediat dupa dezbaterea si aprobarea in comisiile de specialitate sa fie votate in plen. Uletior, dupa trimiterea la promulgare nu stiu", a declarat, vineri, Marius Budai, la finalul sedintei de Guvern.De asemenea, Executivul a aprobat, vineri, suplimentarea bugetului Ministerului Muncii cu 43.236.000 de lei, din Fondul de rezerva al Guvernului pentru 2018, arata ministerul intr-un comunicat de presa. Banii vor fi folositi pentru plata pensiilor si a ajutoarelor de batranete.Suma va fi folosita pentru plata pensiilor, ajutoarelor de batranete, precum si pentru achitarea comisionului postal aferent drepturilor de asigurari si asistenta sociala. In acest sens, au fost aprobate doua Hotarari de Guvern.Legea pensiilor a fost adoptata de Senat pe 26 noiembrie. Proiectul urmeaza sa fie dezbatut in comisiile de specialitate, iar apoi va primi votul in plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional.