Ministrul Muncii a ramas fara permis dupa ce a fost prins conducand cu viteza

Ministrul Muncii a primit o amenda de 1.305 lei si politistii i-au ridicat permisul de conducere pentru 90 de zile.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Iasi au declarat ca incidentul s-a produs recent, in afara localitatii Sarca.Aici, ministrul Muncii, Marius Budai, a fost prins conducand cu viteza de 140 de kilometri pe ora pe un drum cu limita de viteza de 70 de kilometri pe ora."A fost depistat conducand un autoturism in afara localitatii Sarca, cu o viteza de 140 de km pe ora pe sector de drum limitat la 70 de km pe ora. A fost sanctionat conform OUG 195 din 2002 cu amenda si s-a dispus retinerea permisului de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce pentru 90 de zile", a declarat, pentru Mediafax, purtatorul de cuvant IPJ Iasi, Ioana Bustiuc.Precizam in context ca Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a fost prins de politisti, joi, in timp ce conducea masina in judetul Arges cu o viteza peste limita legala.