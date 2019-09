Ministrul Muncii anunta ca alocatiile copiilor vor creste anual cu rata inflatiei

Ziare.

Potrivit acestuia, masura se va aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2020, cheltuielile aferente majorarii alocatiilor urmand a fi incluse in bugetul pe anul viitor."Saptamana asta, in Comisia de Munca am fost prezent la o dezbatere si am aprobat ca alocatiile pentru copii sa fie indexate anual cu rata inflatiei, pana facem alte masuri de majorare", a afirmat Budai.Alocatia are caracter universal si este acordata copiilor in varsta de pana la 18 ani, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, pana la terminarea acestora.Alocatia de stat pentru copii este in cuantum de 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap, 150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani si 200 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.