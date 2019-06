Ministrul Muncii spune ca pensiile vor creste din septembrie, chiar daca legea a fost respinsa in Senat

Ziare.

"Tot ceea ce trebuie sa se intample de la 1 septembrie se va intampla", a dat asigurari Marius Budai, ministrul Muncii, la Antena 3.Conform OUG 114, punctul de pensie se va majora de la 1 septembrie 2019 cu 15%, punctul de pensie urmand sa ajunga la 1.265 lei.Ministrul Budai mai sustine, legat de legea pensiilor respinsa miercuri in Senat, ca aceasta va fi o prioritate saptamana viitoare sau cel tarziu in toamna."Legea pensiilor va fi trimisa la Camera Deputatilor, nu avem vreun risc de constitutionalitate deoarece clarificarile solicitate au fost aprobate prin raportul comisiei din Senat. Au fost respinse, dar a fost dezbatere, iar in Camera Deputatilor vom face apel sa vina cu idei si dezbateri cinstite astfel incat saptamana viitoare sau in toamna sa aprobam legea, sa o trimitem spre promulgare si sa facem apoi pasii urmatori. Stim ce avem de facut", a mai spus Budai, la Antena 3.Legea privind sistemul public de pensii, reexaminata ca urmare a deciziei de neconstitutionalitate a CCR, a fost respinsa, miercuri, in Senat, ca urmare a neintrunirii numarului necesar de voturi. Senatorii au votat 67 "pentru" iar 22 s-au abtinut.