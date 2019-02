Ministrul Muncii sustine ca pentru prima data sistemul public de pensii va fi pe excedent

Budai: Bugetul din 2019 va fi unul al investitiilor

"Am o veste foarte buna. Acest an (...) va fi primul an cand sistemul public de pensii nu va mai avea deficit, ci vom fi chiar pe excedent. Imi aduc aminte de acele vesnice critici ale colegilor nostri din Opozitie, cand noi am introdus acea masura fiscala de transfer de contributii de la angajator catre angajat...Am avut doua scopuri atunci.Unul din scopuri a fost ca persoanele sa stie foarte clar cat contribuie, iar al doilea se dovedeste in acest an ca doar intr-o perioada scurta am reusit, prin cresterea numarului de locuri de munca si prin cresterea masei salariale in Romania si prin acest transfer, sa ajungem ca la pensii sa avem excedent", a spus Budai.Ministrul Muncii a precizat ca in 2017 - 2018 majorarea reala a pensiei pentru pensionari este de 18,6% si ca pensia minima va avea la randul ei o crestere substantiala, de la 640 de lei la 704 lei.Marius Budai a subliniat ca sunt foarte multi pensionari care nu au stagii complete de cotizare si acestia vor fi inclusi in Legea indemnizatiilor sociale, a carei elaborare este pe final."Aici sunt foarte multi pensionari care nu au stagii complete de cotizare, pensionari care au beneficiat de o decizie a Curtii Constitutionale si au incheiat contracte de asigurare chiar pe o zi si au intrat in pensie de invaliditate. De aici a venit si decizia noastra de a separa foarte clar din Legea sistemului public de pensii pe cei care nu au contribuit in acest sistem si sa mergem in paralel si lucram acum, suntem pe final, cu acea lege a indemnizatiilor sociale.Aceste persoane nu trebuie lasate la marginea societatii, dar trebuie definite foarte clar intr-o alta lege, pentru ca unul dintre principiile de baza ale legii este contributivitatea. Si atunci credem noi ca locul lor este intr-o alta lege, clar definita, lege care se bazeaza pe bugetul de stat si nu pe bugetul asigurarilor sociale", a explicat ministrul Muncii.In aceeasi emisiune, ministrul a sustinut ca bugetul din acest an va fi unul al investitiilor, punctand ca masurile pentru salariati si pensionari vor continua."Va fi intr-adevar un buget al investitiilor, un buget al investitiilor la nivel national, dar si un buget al investitiilor la nivel local, prin continuarea acelui program de dezvoltare locala. Dar masurile pentru salariati si pensionari vor continua asa cum am spus si am prezentat tot timpul", a spus Budai.Intrebat daca vor fi bani pentru pensii si salarii si pentru majorarea acestora, ministrul Muncii a subliniat ca a avut duminica dimineata o intalnire cu ministrul Finantelor si au recalculat pentru a se asigura ca nu vor fi sincope."Am spus de multe ori: noi masuram de zece ori si taiem odata. Si clar ne-am linistit pe aceasta speta. Pe tot ce inseamna indemnizatii ale persoanelor cu handicap, tot ce inseamna alocatii de sustinere a familiei, tot ce inseamna pensii, tot ce inseamna salarii sa fim cu cifrele la zi, actualizate, cat mai corecte si cat mai pozitive in aceasta directie pentru a ne asigura ca pe tot parcursul anului nu vom avea sincope, pentru ca noi vrem sa-l gandim, in special Ministerul Finantelor si noi Guvernul, per ansamblu, ca un an important pentru investitii.Avem proiecte mature, deja lucrate in 2017-2018, pe care vrem sa le scoatem la implementare in acest an, avem de continuat absorbtia fondurilor europene si de implementat la nivel local acest program PNDL2 si daca ati avea o discutie cu primarii din tara sa vedeti cat de important este acest program pentru satul romanesc...", a mai spus Marius Budai.El a subliniat ca Guvernul vrea, prin investitii, sa puna bazele unei "cresteri economice sustenabile".