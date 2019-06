"Ministrul Muncii spune ca, daca Iohannis ataca legea pensiilor la CCR, Guvernul poate face majorarile prin OUG"

Ziare.

"Eu asigur pensionarii ca, atat timp cat vom fi la guvernare, se va intampla ceea ce scrie acolo, fie ca se va intampla prin ordonanta de urgenta.Daca asa trebuie, asa se va intampla. (...) Nu legea, in totalitatea ei. Pentru, de exemplu, majorarea valorii punctului de pensie de la anul. Trebuie sa facem si sa iesim din aceasta logica si eu cred ca da, va mai fi un atac la Curte (Curtea Constitutionala - n.red.).Bun, va fi o retrimitere la Parlament. (...) Din pacate, intram in vacanta doua luni, dar, cu siguranta, imi vine acum o idee, putem face si o sesiune extraordinara daca trimite domnul presedinte legea inapoi la Parlament. Deci solutii noi gasim, suntem foarte determinati. A fost o mica sincopa la Senat (...) ", a declarat Budai, miercuri seara, la Antena3.El a precizat ca nu a discutat cu premierul Viorica Dancila despre varianta majorarii punctului de pensie prin OUG, dar vrea sa o "propuna cu siguranta", daca legea va fi iar blocata."Eu nu am discutat cu doamna premier acest lucru, dar eu, ca ministru al Muncii, atat cat sunt, daca ajungem in situatia asta, vreau sa propun cu siguranta, pentru ca nu putem ca ceea ce am promis sa nu punem in practica si nu putem ca asteptarile pe care le-am creat parintilor si bunicilor nostri, pensionarilor din Romania, sa nu le punem in practica.Pentru ca au dreptul, dupa o viata in care au construit practic Romania, sa facem tot ce trebuie ca rezultatul exercitiului financiar, a ceea ce noi am propus si rezultatul cresterii economice sa ajunga si in buzunarul romanilor", a explicat Marius Budai.Seful de la Munca a subliniat ca el isi doreste ca presedintele Klaus Iohannis sa promulge legea, ca "sa ne putem apuca de treaba. Pentru ca e clar, daca nu avem legea, nu ne putem apuca de o achizitie de soft, de achizitie de infrastructura informatica, de la servere performante, calculatoare etc".Pe de alta parte, Marius Budai a mentionat ca in Romania "influenta" pensiilor in PIB este de doua ori sub minimul mediei Uniunii Europene, respectiv de circa 6%, fata de 13 - 15% din PIB in UE.Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul Legii pensiilor, reexaminata ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale. Camera Deputatilor este for decizional, asa ca legea merge la Cotroceni pentru promulgare.