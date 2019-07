Ministrul Muncii sustine ca sunt bani de pensiile majorate, insa are nevoie de mai multi angajati la Casa de Pensii

aceasta lege doar in anul curent are un impact negativ de 8,5 miliarde lei

anul viitor "impactul va fi de aproape de 25 miliarde de lei - adica peste 5 miliarde de euro

Intrebat cum le raspunde celor care spun ca nu exista bani pentru plata pensiilor, Budai a replicat, intr-o interventie telefonica la Antena3, "la fel cum am facut si in 2017 si 2018, cand la fel ni s-a spus, le raspundem tacand si facand"."Facem ce scrie in programul de guvernare si in Legea pensiilor. Au fost facute simulari la Ministerul Muncii si la Ministerul de Finante, a fost un atac gratuit la CCR, avem aceasta intarziere de 6 luni, dar cu determinare vom face ce scrie in lege", a completat Marius Budai.Ministrul Muncii a precizat ca va cere suplimentarea angajatilor de la Casa de Pensii, pentru ca procesul de recalculare sa fie finalizat la timp."Procesul de achizitie pentru softul de calcul pentru intregul sistem de pensii trebuie parcurs, suntem intr-o recalculare pe grupele de munca, e ca un antrenament, ii cunosc pe colegi si stiu cat sunt de determinati. Vom cere suplimentarea angajatilor, ne-am asumat aceasta lege, o vom duce la indeplinire", a subliniat Budai.In ceea ce priveste ponderea pensiilor in PIB, ministrul Muncii sustine ca este de doua ori mai mica decat media Uniunii Europene."Influenta pensiilor este de doua ori mai mica in PIB decat media UE. Nu e o masura populista cresterea veniturilor, a pensiilor, e o masura de normalitate", a adaugat Marius Budai.In urma cu doua saptamani, fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, spunea ca, din cauza ca noua lege a pensiilor a fost amanata 6 luni, Casa Nationala de Pensii (CNP) a pierdut timp important pentru ca pana acum ar fi trebuit sa inceapa recalcularea tuturor pensiilor din Romania.Intrebata daca vor exista intarzieri la plata, tinand cont de faptul ca recalcularea pensiilor va dura mai mult, Lia Olguta Vasilescu a spus ca se va suplimenta numarul angajatilor Casei de Pensii. Nu se stie insa cand pentru ca, spune ea, totul depinde de implementarea softului de calcul pentru intregul sistem de pensii. Iar momentan nu s-a facut nici macar licitatia pentru acest soft."La Casa Nationala de Pensii depinde foarte mult de softul care va trebui sa fie. Dar ca sa poata sa fie organizata licitatia pentru softul de calcul pentru intreg sistemul de pensii, ar fi trebuit sa avem legea, cat timp legea nu este publicata in Monitorul Oficial cei de la Casa Nationala de Pensii nu pot sa faca licitatia pentru softul respectiv.Deci depinde de foarte multi factori care au o oarecare intarziere. 6 luni nu e putin", a declarat Olguta Vasilescu. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii pensiilor , adoptata de Parlament in urma cu doua saptamani."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 iulie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remis luniLegea pensiilor, reexaminata dupa ce a fost declarata partial neconstitutionala de catre CCR, a trecut de Camera Deputatilor, for decizional , in 26 iunie. Au fost 197 voturi pentru, niciun vot impotriva si 70 de abtineri.Au existat discutii aprinse in timpul dezbaterilor, deputatii Opozitiei acuzand ca dispozitiile CCR nu au fost transpuse in legea reexaminata si ca PSD si ALDE urmaresc "sa stoarca voturi de la pensionari", propunand cresterea punctului de pensie cu 40% inainte de alegeri.Deputatul USR Cristian Seidler a spus ca Legea pensiilor reprezinta o farsa si nu exista bani pentru majorarea pensiilor."Aceasta lege este o farsa. Sa-ti propui cresterea punctului de pensie cu 40% inaintea alegerilor, evident ca se face in scopuri politice. Bani nu exista, ca Lia Olguta Vasilescu arata in expunerea de motive ca, bani pe care nu i-ati prevazut in legea asigurarilor sociale. Sa folositi fondul de pensii cu scopul de a stoarce voturi de la pensionari este imoral. Nu poti pretinde ca reformezi sistemul de pensii, dar sa pastrezi pensiile speciale. Nu va mai satura Dumnezeu de pensii speciale", a afirmat Seidler.Mai mult, deputatul a subliniat ca- bani pe care ii vor lua din imprumuturi scumpe, pe care le vor plati mai apoi copiii si nepotii pensionarilor de astazi".In replica, fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari ca exista bani pentru majorarea pensiilor pentru ca Guvernul PSD-ALDE a adus multi bani la buget.