Noul ministru al Muncii: Cresterea salariului minim intra in vigoare de la 1 ianuarie. Sunt bani de pensii

"Salariul minim pe economie, vom mai avea astazi o discutie si pe parcursul vizitei la Bruxelles unde preluam Presedintia Consiliului UE si va fi dezbatut si aprobat vineri in sedinta de Guvern si atunci vom avea forma finala. Ce pot eu sa anticipez, cred ca va intra in vigoare de la 1 ianuarie" a afirmat ministrul Muncii.Intrebat daca va fi respectat programul privind majorarile salariale prevazute in legea salarizarii pentru anul viitor, ministrul Muncii a spus ca va fi respectat programul de guvernare."Am spus clar ca noi vom respecta programul de guvernare, este un prim guvern de dupa Revolutie pana acuma care se ghideaza dupa un program de guvernare transformat in lege in Parlament si ne tinem de acest program de guvernare. Eu nu am auzit sa fie discutii si nici nu vor fi si clar va fi aplicata legea salarizarii unice" a afirmat Budai.Ministrul Muncii a declarat, de asemenea, intrebat despre plata pensiilor, ca nu sunt probleme in privinta asigurarii platii acestora."Condamn acele declaratii ca nu sunt bani de pensii. Acele declaratii au fost si pe parcursul anului 2017 si pe parcursul acestui an. Atunci cand un parinte, un bunic se uita la televizor si vede o autoritate a statului, fie ca-i parlamentar, fie ca-i director, fie ca-i membru din conducerea unui partid politic, il ia ca pe o autoritate.In momentul asta, el spune 'Daca autoritatea imi spune ca eu nu voi avea bani de pensii...'. Atunci, in sufletul omului se creeaza o panica, o neliniste. De-aia eu condamn atat de tare si de aia eu sustin ca atat cat PSD va fi la guvernare, niciodata nu vor scadea pensiile si le vom plati la timp", a adaugat acesta.Budai a catalogat drept "ipocrizie politica si atat" motivul pentru care unii politicieni atrag atentia asupra faptului ca exista riscul ca statul sa nu mai poata asigura plata pensiilor din sistemul public.