Marius Copil se prabuseste in clasamentul ATP: Romanul a pierdut 74 de pozitii!

Astfel, Copil a iesit din Top 100 pentru prima data in ultimii doi ani.Ajuns pe locul 156 in lume, el este totusi cel mai bine clasat roman in ierarhia de simplu, urmatorul fiind Filip Jianu, aflat pe un dezamagitor loc 447!Lider in clasamentul ATP ramane Novak Djokovici, insa sarbul mai are doar 320 de puncte in fata principalului urmaritor, Rafael Nadal.In ceea ce il priveste pe Copil, acesta va avea mult de munca pentru a reveni in elita, el urmand a evolua in calificari la primul Grand Slam din 2020, Australian Open.M.D.