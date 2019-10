Marius Copil va cobori peste 70 de locuri in clasamentul ATP!

Ziare.

com

Finalist la editia de anul trecut, tenismenul roman, beneficiar anul acesta al unui wild card, a fost invins de favoritul numarul 4, argentinianul Roberto Bautista-Agut.Sportivul sud-american s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 7-5.Marius va pierde astfel 320 de puncte in urmatorul clasament ATP si va cobori mai mult de 70 de pozitii!153 e locul ocupat in prezent de Marius Copil in clasamentul LIVE al ATP, o coborare de 71 de locuri. Dar Marius mai poate fi depasit si de alti tenismeni pana la sfarsitul saptamanii.Doar 344 de puncte a strans tenismenul roman in varsta de 29 de ani in acest sezon.La editia de anul trecut a turneului de la Basel, Marius Copil a jucat finala cu Roger Federer, dupa ce i-a invins, printre altii, pe Marin Cilic si Alexander Zverev.In ultimul act, reprezentantul nostru a fost invins de campionul elvetian, cu 7-6 (4), 6-4.I.G.