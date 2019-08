Marius Copil castiga in primul tur la US Open

Marius Copil - Ugo Humbert 6-3, 5-7, 7-6 (11), 4-6, 6-1

Tenismenul roman aflat pe locul 93 in clasamentul ATP a trecut surprinzator in runda inaugurala de francezul Ugo Humbert (locul 63 ATP).6-3, 5-7, 7-6 (11), 4-6, 6-1 a fost scorul intalnirii care a durat patru ore si 18 minute.In runda urmatoare, singurul reprezentant al Romaniei pe tabloul masculin la simplu va da piept cu favoritul numarul 13, Gael Monfils.03:06 - Marius Copil avanseaza in runda urmatoare dupa un meci de peste patru ore.02:15 - Vom avea set decisiv, dupa ce francezul isi adjudeca setul 4 cu 6-4.01:29 - Copil castiga setul trei la tie-break, cu 13-11.00:09 - Un set extrem de echilibrat e decis de un brak facut de francez la 6-5, iar scorul la seturi devine egal.23:19 - Marius arata un joc solid si isi asigura primul set cu 6-3.ora 22:42 - A inceput meciul.Daca Marius a ajuns pe locul 93 in clasamentul ATP dupa un sezon mai putin reusit, Umbert este al 63-lea in lume si in ascensiune.US Open 2019 se joaca in perioada 26 august - 8 septembrie.I.G.