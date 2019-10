Marius Copil da peste un fost lider ATP dupa ce a produs o surpriza de proportii la Antwerp

Ziare.

In ziua in care a implinit 29 de ani, tenismenul roman l-a invins pe favoritul numarul 3 al turneului, argentinianul Diego Schwartzman, cu 6-4, 5-7, 7-6 (9/7).In sferturile de finala ale turneului belgian, Marius Copil, ajuns pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, il va intalni pe Andy Murray.Scotianul l-a invins in optimile de finala pe favoritul numarul 8, Pablo Cuevas, cu 6-4, 6-3."Sfertul" dintre Marius Copil si Andy Murray va avea loc vineri seara.14-20 octombrie e perioada in care se desfasoara European Open de la Antwerp.I.G.