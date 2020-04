Marius Copil, dezamagit de organizatorii Roland Garros-ului

Ziare.

com

Tenismenul roman le reproseaza acestora ca nu s-au consultat si cu jucatorii atunci cand au decis sa modifice perioada de disputare a editiei din acest an"La Wimbledon era de asteptat, vara e foarte scurta, terenurile de iarba nu le poti manevra asa de usor. La Roland Garros e foarte bine ca incearca sa joace anul asta si ca l-au mutat mai tarziu. Nu mi-a placut ca nu ne-au intrebat daca suntem ok sau nu cu el. Trebuia sa vorbeasca si cu noi sau cei din consiliu, care sunt 10 jucatori, ca sa vedem ce data punem exact", a spus Marius Copil pentru Pro TV Din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii Roland Garros-ului au decis ca editia din acest an a Grand Slam-ului de la Paris sa aib loc in toamna.Programat initial pentru perioada 24 mai - 7 iunie, Roland Garros 2020 se va desfasura in perioada 20 septembrie - 4 octombrie.