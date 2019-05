Marius Copil, eliminat in primul tur de la Roland Garros

Ziare.

Sportivul francez s-a impus in patru seturi, scor 6-4, 6-7 (5), 5-0, 6-1, la capatul unui meci ce a durat aproximativ doua ore si jumatate.Paire a dominat in mare masura meciul, in timp ce Copil a avut doar o tresarire de orgoliu in setul secund, pe care l-a castigat la tie-break.Dupa acest rezultat, a ajuns la trei eliminari la rand suferite in primul tur de la Roland Garros.De altfel, jucatorul aradean a trecut de primul tur la un Grand Slam doar la Australian Open , in 2015 si 2019.Copil spera insa ca pe iarba de la Wimbledon sa faca rezultate mai bune, deoarece spune ca i se potriveste suprafata de joc.19:48 - Paire incepe in forta si setul patru si are 3-0.19:22 - Paire incepe in forta setul trei si conduce cu 3-0.19:01 - Setul secund se decide la tie-break, dupa 12 game-uri fara break.18:28 - Setul secund e mult mai echilibrat, iar Marius conduce cu 3-2.18:21 - Marius rateaza doua mingi de break si scorul este 1-1.18:18 - Marius incepe bine setul secund si conduce cu 1-0.18:13 - Benoit Paire castiga cu 6-4 un prim set pe care l-a dominat in totalitate!17:57 - Paire domina complet startul meciului si conduce cu 4-2.17:43 - Paire face break in startul meciului si are 1-0.17:35 - Marius Copil va servi primul in acest meci.17:25 - Meciul va incepe in cateva minute.Info:Marius Copil ocupa locul 83 ATP, in timp ce Paire este pe locul 38.La casele de pariuri , Paire are cota 1.16 pentru castigarea meciului.Aceasta este prima intalnire dintre cei doi tenismeni.