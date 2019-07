Marius Copil, eliminat in primul tur la Wimbledon

Marius Copil - Guido Pella 6-7 (11), 7-5, 3-6, 4-6

Tenismenul roman a pierdut intalnirea disputata cu favoritul numarul 26, argentinianul Guido Pella.A fost 7-6 (11), 5-7, 6-3, 6-4 in favoarea jucatorului sud-american, dupa un joc care a durat doua ore si 56 de minute.Mai departe, Guido Pella il va intalni pe italianul Andreas Seppi.Pentru Marius, aventura de la Wimbledon se incheie aici, cu un cec in valoare de 45.000 de lire sterline si 10 puncte in clasamentul ATP.19:30 - Marius isi pierde serviciul, iar Pella e la doar doua game-uri de victorie.19:20 - Joc solid al lui Marius la serviciu, insa si argentinianul raspunde in aceeasi maniera.18:54 - Break reusit de Pella, care va servi pentru 2-1 la seturi.18:49 - Echilibrul se mentine si in acest set trei, cei doi jucatori aflandu-se la egalitate, scor 3-3.18:21 - Si setul doi merge in "prelungiri", dupa ce Marius a reusit o revenire impresionanta.18:10 - Rebreak reusit de Marius Copil.18:02 - Pella reuseste breakul si se distanteaza la 4-1 in acest set doi.17:28 - Si vom avea tie-break in acest prim set.17:24 - Marius are doua mingi de set pe serviciul adversarului, insa Pella revine si impinge setul "in prelungiri".17:07 - 3-3 dupa 22 de minute de la startul jocului.16:53 - Marius incepe mai bine jocul, reusind si breakul.In clasamentul ATP, Marius se afla pe locul 88, in timp ce adversarul sau din Argentina ocupa pozitia a 26-a.Copil si Pella s-au mai intalnit o singura data, in 2015, la Heilbronn Challenger, cand sud-americanul s-a impus in doua seturi, cu 6-2, 6-3.Wimbledon 2019 se desfasoara in perioada 1-14 iulie.I.G.