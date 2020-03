Marius Copil, in cadere libera: Infrangere usturatoare pentru tenismenul roman

Ziare.

com

Sarmiento (27 ani, 392 ATP), mai slab clasat decat Copil in ierarhia mondiala (29 ani, 183 ATP) a reusit sa se impuna dupa doar 61 de minute.Copil, care nu a reusit niciun break in acest meci, ratand singura oportunitate, va primi 780 de dolari pentru participare.Marius Copil va evolua si la dublu, alaturi de moldoveanul Radu Albot, impotriva britanicilor Luke Bambridge/Lloyd Glasspool, favoritii numarul patru.Copil, care a iesit din top 100 in luna octombrie a anului trecut, continua evolutiile modeste din 2020, avand o singura victorie in cinci partide de simplu, in calificari la Australian Open.