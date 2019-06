Marius Copil, invins de adversarul sau pentru ca... a comentat: "A pierdut meciul cand a inceput sa vorbeasca"

Ziare.

com

Britanicul s-a accidentat in setul decisiv, la scorul de 3-2 in favoarea sa, si a intentionat sa se retraga, insa s-a razgandit cand a auzit un comentariu al lui Copil.Tenismenul nostru le-ar fi transmis celor de pe margine ca adversarul sau e o "drama queen" (regina a dramatismului - n.red.), relateaza Gazeta Sporturilor In acel moment, Evans s-a ambitionat si a hotarat sa continue meciul, pe care l-a castigat cu 7-6, 6-7, 6-4.Dupa terminarea meciului, Evans a tinut sa-i transmita un mesaj lui Copil: "A pierdut meciul cand a inceput sa vorbeasca".83 e locul ocupat de Marius Copil in clasamentul ATP.80 e pozitia pe care se afla Daniel Evans in aceeasi ierarhie.