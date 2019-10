Marius Copil, invins de Andy Murray dupa un meci electrizant

Ziare.

com

Murray s-a impus in trei seturi electrizante, scor 6-3, 6-7 (7), 6-4.Marius a avut o revenire de senzatie in setul secund, cand a reusit sa trimita meciul in decisiv desi a fost condus cu 5-2.Si setul decisiv a fost foarte echilibrat, cu multe momente bune din partea lui Marius, dar Murray a reusit in cele din urma sa se impuna.Revenit dupa o accidentare grava, Murray se afla acum pe locul 243 ATP , insa in ultima perioada a avut rezultate tot mai bune.Pentru parcursul de la Antwerp, Marius Copil va urca 10 locuri in clasamentul ATP si va ajunge pe 82.Marea provocare a anului va veni in curand pentru Copil, intrucat trebuie sa-si apere punctele castigate anul trecut la Basel, unde a fost invins de Roger Federer in finala.C.S.