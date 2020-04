Marius Copil prezinta cele doua motive pentru care se bucura ca numeroase turnee s-au anulat

Ziare.

com

Sportivul nostru afirma ca aceasta pauza a venit la fix pentru el deoarece are mai mult timp sa stea alaturi de fiul sau recent nascut.In plus, Copil se bucura si pentru faptul ca pauza s-a produs intr-un moment in care era iesit din forma."Cred ca tot ce se intampla a venit la momentul perfect pentru mine pentru ca-mi permite sa petrec timpul cu fiul meu. Il pot vede cum creste putin, ceea ce n-as fi putut face daca mergeam la turnee si ma antrenam 6-7 ore pe zi.In plus, nu jucam bine in ultima parte a sezonului trecut si nu am inceput acest an increzator. Per total, aceasta pauza a venit la momentul perfect pentru mine. Cu siguranta nu ma pot plange, chiar daca inteleg ca nu este un momet bun pentru fani si pentru toata lumea implicata in tenis. Sper ca acest virus sa se opreasca in curand totusi si sa revenim la vietile noastre", a afirmat Copil pentru SportFace.Pe fondul rezultatelor negative, Marius Copil a ajuns pe locul 187 in clasamentul ATP C.S.