Marius Copil va face pereche cu baiatul rau al tenisului la US Open

Potrivit jurnalistului Michal Samulski, Copil va evolua alaturi de australianul Nick Kyrgios la ultimul turneu de Grand Slam al sezonului.Copil si Kyrgios sunt obisnuiti ai probelor de dublu la turneele importante, insa rezultatele lor nu sunt deosebite.Acum va fi prima intrecere in care cei doi isi vor uni fortele in incercarea de a realiza o performanta notabila.Kyrgios nu mai este de ceva vreme vazut ca un mare talent al tenisului, ci mai mult ca un baiat rau din cauza numeroaselor acte de indisciplina.Recent, australianul a fost amendat cu 113 mii de dolari dupa ce a incalcat mai multe reguli in timpul turneului de la Cincinnati.M.D.