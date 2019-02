Fostul senator Isaila a fost condamnat intr-un nou dosar, de data asta pentru ca a condus fara permis

In penitenciar

Curtea de Apel Bucuresti a contopit cele doua sentinte, iar Marius Isaila trebuie sa execute o pedeapsa totala de 6 ani de inchisoare. Decizia este definitiva, potrivit portalului instantelor. Fostul senator Marius Isaila a depus saptamana trecuta la Inalta Curte o cerere de contestatie in anulare in cazul primei sentinte. Cererea este facuta in baza deciziei CCR privind constituirea completurilor de 5 judecatori.La sfarsitul anului trecut, fostul parlamentar a cerut eliberarea din penitenciar, dar solicitarea sa a fost respinsa, deoarece era depasit termenul de 30 de zile, de la redactarea sentintei, in care poate introduce contestatia in anulare.Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte l-a condamnat definitiv pe Isaila pe data de 10 noiembrie 2016, iar sentinta a fost motivata pe 8 iunie 2017.Fostul senator a fost gasit vinovat de trafic de influenta privind blocarea unui control ANAF si atribuirea de contracte pe bani publici.