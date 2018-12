Un VIP condamnat care nu va fi eliberat: De ce a respins Inalta Curte contestatia in anulare a fostului senator Marius Isaila

Ziare.

Asta in contextul in care Inalta Curte a admis, in principiu, contestatiile in anulare si a decis eliberarea in cazurile Alina Bica, Serban Pop, Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan Sova.Surse din magistratura au explicat pentruca motivul pentru care Inalta Curte a respins ca inadmisibila solicitarea facuta de fostul senator este ca sentinta de condamnare a a acestuia a fost redactata pe 8 iunie 2017, iar Codul de Procedura Penala prevede un termen in care se poate face contestatia in anulare dupa aflarea verdictului definitiv al instantei."Exista un termen in care poate fi introdusa aceasta contestatie in anulare: 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei", ne-au explicat sursele citate.