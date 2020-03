Atac dur al sefului galeriei FCSB catre legenda Marius Lacatus: "Sa nu uite ca ne-am rugat de Becali sa nu-l dea afara"

Ziare.

com

Mustata, revenit in libertate, dupa o buna perioada petrecuta in inchisoare, a vorbit intr-un interviu la un post de radio despre legenda Marius Lacatus, care e acum de partea proiectului CSA Steaua , inca in Liga IV."Cand Gigi a vrut sa-l dea afara pe Lacatus, noi l-am rugat pe Gigi sa nu-l dea afara. Am pierdut campionatul atunci. Gigi ne-a spus tuturor ca acel campionat il vom pierde noi pentru ca nu l-a dat afara pe Marius Lacatus.Atunci a ascultat de noi. Mie imi pare rau ca Marius a spus ca n-a antrenat niciodata FCSB. Ii spun eu ca a antrenat. Mie imi pare foarte rau ca gloriile s-au impartit in doua. Sunt lucruri care dor", puncta Mustata, pentru Radio Sport 1, intr-o alta interventie la acest post, dupa ce tot acolo a emis o parere radicala, si anume ca FCSB se poate intoarce oricand pe arena care se construieste acum in Ghencea Marius Lacatus a castigat 10 titluri in cariera cu Steaua, a cucerit Cupa Campionilor Europeni si Supercupa Europei, iar in Divizia A a marcat de 103 ori pentru stelisti in 404 partide.D.A.