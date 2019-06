Marius Lacatus, prima reactie dupa ce Steaua a ratat pentru doua oara la rand promovarea

Ziare.

Dupa ce anul trecut, Steaua era invinsa de Rapid in finala play-off-ului din L4, acum a venit randul echipei Carmen Bucuresti sa dea marea lovitura.Duminica, echipa Carmen Bucuresti a invins cu 1-0 in aceasta finala disputata pe stadionul din Regie, o partida terminata cu grave incidente provocate de galeria stelista, asa cum puteti citi mai jos:"Eu cred ca am reusit sa dominam cat de cat jocul, dar din pacate nu ne-am creat faze de a marca. Nu am mai putut intoarce rezultatul, desi cred ca am avut situatii destul de bune. Suporterii sunt dezamagiti, e al doilea an la rand... Ei au fost langa noi, au investit in aceasta echipa. Eu imi asum aceasta responsabilitate, dar pentru mine este important ca aceasta echipa sa mearga inainte. Eu cred ca suporterii merita acest lucru, dar si clubul. Sunt momente dificile. Nu poti sa treci atat de usor peste ele", puncta Marius Lacatus intr-un interviu acordat dupa meci televiziunii DigiSport.Fosta legenda a Stelei, cu numarul 7 pe spate, Lacatus a fost intrebat de reporter despre viitorul sau la aceasta echipa: "Nu asta e cel mai important lucru. Pentru mine cel mai important e ca echipa sa isi continue mersul. Eu voi fi alaturi de tot ceea ce inseamna Steaua, de suporterii Stelei. In momentul in care nu iti indeplinesti obiectivul, principalul vinovat e antrenorul. Nu cred ca este momentul acum dupa joc sa vorbesc despre cine pleaca sau cine vine", incheia fostul mare fotbalist al Stelei si al echipei nationale.Steaua ramane pentru al doilea an la rand in Liga 4 si ramane de vazut care va fi viitorul acestui proiect initiat de Armata, cu un buget anual de peste 600.000 de euro.D.A.