Un ministru care l-a sustinut pe Tudose si-a dat demisia din Guvern

Nica este unul dintre ministrii care si-au declarat sustinerea fata de fostul premier Mihai Tudose inainte ca acesta sa decida sa isi depuna demisia.El a tinut sa le multumeasca ministrilor, colegilor si colaboratorilor sai si le-a urat succes in viitoarele proiecte, transmitand totodata un mesaj pentru succesorul sau, potrivit unui comunicat de presa remis vineri"Provocarile anului 2018, pe care sunt convins ca succesorul meu le va trata cu responsabilitate, sunt legate de: evitarea pierderii banilor europeni in Programul Operational Regional (unde au fost identificate proiecte alternative derulate de beneficiari pe buget de stat sau imprumuturi), simplificarea MySMIS2014, rezolvarea problemelor salariale pentru beneficiari", a spus Nica.Demisia va fi efectiva incepand de luni, 22 ianuarie.Decizia ministrului de a demisiona vine in contextul in care premierul desemnat, Viorica Dancila, anunta abia luni cine va face parte din noul Guvern, iar potrivit unor surse, ministrii care si-au aratat public sustinerea fata de premierul Mihai Tudose sunt trecuti pe "lista neagra" si nu exista sanse prea mari sa-si mentina functiile.Ministrii care si-au aratat public sprijinul fata de Mihai Tudose sunt, ministrul Transporturilor,, ministrul Turismului,, ministrul pentru Dialog Social, si acum fostul ministru delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica. Stroe a transmis cu cateva zile inainte de CEx ca "partidul suntem noi, toti cei care am muncit pentru a castiga increderea romanilor . Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie sa aiba si decizia".Titus Dobre l-a sustinut si el pe Tudose inainte de a i se retrage sprijinul politic, cand a spus ca "Tudose a demonstrat ca romanii vor sa fie condusi de un lider care le intelege problemele si cauta rezolvarea corecta, fara a face jocuri politice si fara a lua decizii pripite".Tot de partea fostului premier a fost si ministrul pentru Dialog Social, Gabriel Petrea, care a trimis o scrisoare catre partid in care facea apel la calm si la o dezbatere interna care sa se aplece asupra "reconstructiei si consolidarii" partidului.Nica, ministrul care a demisionat azi, si-a exprimat sprijinul pe Facebook, unde a scris ca dezvoltarea economica a Romaniei este cea mai importanta parte a programului de guvernare si "nu poate fi obtinuta decat prin munca asidua, ministri competenti si liniste guvernamentala"."Sub mandatul actualului Prim-Ministru, Romania a acreditat Autoritatile de Management, a luat masurile pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante, a primit primii bani europeni din perioada 2014-2020", a scris el pe platforma de socializare inainte de CEx-ul in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose.La socoteala intra si fostul vicepremier Marcel Ciolacu, care si-a dat demisia in aceeasi zi cu Tudose , dupa ce PSD si-a retras sprijinul politic.Intr-un mesaj postat pe Facebook, Ciolacu, unul dintre sustinatorii si prietenii fostului premier, le-a multumit lui Tudose si colegilor din Guvern si a explicat traseul sau politic pentru perioada urmatoare.