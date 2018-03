Senatorul Nicoara, condamnat la munca in folosul comunitatii dupa ce a condus beat

sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta,

sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa,

sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile,

sa comunice schimbarea locului de munca

sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta

Sentinta definitiva a fost data de Completul de 5 judecatori.Magistratii l-au obligat pe senator sa presteze munca in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile la Asociatia Filantropica Medical-Crestina Cluj Napoca. Aceeasi sentinta a dat si instanta de fond, pe 12 decembrie 2017. Pedeapsa sub supraveghere a fost data pe un termen de incercare de doi ani, iar parlamentarul trebuie sa respecte mai multe obligatii:Marius Nicoara a fost, in perioada 2004 - 2008, presedinte al Consiliului Judetean Cluj, iar din 2008 este senator de Cluj.Senatorul a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului General dupa ce in noiembrie 2014 a produs un accident, urcandu-se beat la volan."La data de 28 noiembrie 2014, in jurul orei 23:45, inculpatul Nicoara Marius Petre a condus un autoturism pe strada Eugen Ionescu, pe sensul de mers catre Calea Turzii, din municipiul Cluj Napoca, iar in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului cu nr. 13, nu a pastrat o distanta corespunzatoare fata de masina din fata sa, producand un accident de circulatie si intrand in coliziune cu un autovehicul care franase pentru a efectua un viraj la stanga.In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a martorului V.C.R., conducatorul auto al masinii cu care a intrat in coliziune si care a refuzat sa depuna plangere. Prin raportul de expertiza medico-legala s-a concluzionat ca inculpatul Nicoara Marius Petre avea la ora indicata o alcoolemie de cca. 1,65 gr.la mie", au aratat procurorii.