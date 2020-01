Alex Maxim a ajuns in Turcia: Transfer la echipa lui Sumudica

Ziare.

com

Fotbalistul in varsta de 29 de ani a fost imprumutat de la Mainz pana la finalul acestui sezon."Fotbal Club Gaziantep a ajuns la un acord cu starul Alexandru Maxim. Ii uram bun venit, el ajungand la echipa noastra sub forma de imprumut pana la finalul sezonului", au transmis turcii.Alex Maxim pleaca din Germania dupa sase ani si jumatate in care a evoluat pentru Stuttgart si Mainz.Desi a fost vazut ca un mijlocas de calitate, el nu a reusit sa se impuna cu adevarat la cele doua formatii, asa ca acum a ajuns in campionatul Turciei.M.D.