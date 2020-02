Antrenorul liderului din Turcia il pune la punct pe Sumudica: E rusinos ce a facut

Ziare.

com

Dupa ce echipa lui Sumudica s-a impus cu 5- 1, Calimbay l-a acuzat pe antrenorul roman ca a facut circ la finalul meciului prin felul in care s-a manifestat."Sumudica ii provoaca pe toti, ataca jucatorii, vine spre ei. E rusinos ce a facut. In afara terenului, deciziile arbitrului nu au fost corecte. Ar fi trebuit sa previna astfel de lucruri. Ce ar fi fost daca jucatorii mei l-ar fi atacat? In privinta lui Sumudica, il condamn pe arbitru. Nu lasati astfel de lucruri sa se intample", a spus Calimbay, conform Telekom Sport.De altfel, in timpul meciului cei doi antrenori au avut un conflict verbal si a fost aproape sa se ajunga si la unul fizic.Gaziantep, formatia lui Sumudica, s-a impus cu 5-1, iar antrenorul roman si-a salvat postul pe banca turcilor.C.S.