Arabii dezvaluie motivul real pentru care Marius Sumudica a plecat de la Al Shabab

Sumudica a preluat echipa dupa un sezon modest si a dus-o in prima parte a clasamentului, ratand la mustata calificarea in Ligii Campionilor Asiei, insa chiar si asa a fost indepartat de la echipa.Conform jurnalistilor de la Goal.com , Sumudica a platit pentru comportamentul sau vulcanic si pentru faptul ca a intrat adesea in conflict cu diverse persoane in Arabia Saudita."Sumudica a facut o treaba grozava in acest sezon, dar a avut mai multe episoade in care s-a dat in spectacol si pentru asta a platit", a scris sursa citata.Arabii au prezentat si un montaj video cu toate derapajele lui Sumudica din acest sezon. Printre altele, Sumudica s-a certat cu arbitrii, cu adversarii, cu fanii lui Al-Shabab, a facut gesturi nervoase catre seici si a avut multe crize de nervi pe banca.Ramas liber de contract, Sumudica ar putea ramane insa in zona Golfului, de unde are mai multe oferte.C.S.