Baskanul de la Gaziantep sare in apararea lui Sumudica

Seful formatiei pregatita de "Sumi" a transmis prin intermediul unui comunicat de presa ca are deplina incredere in roman si ca nu se pune problema inlocuirii sale."Nu ne-am pierdut increderea in antrenorul Marius Sumudica, care are tot sprijinul nostru in a doua parte a sezonului. Condamnam acuzatiile nefondate la adresa antrenorului nostru si minciunile care apar despre el. Vrem sa reamintim faptul ca Sumudica este la carma acestei echipe si nu exista nicio indoiala ca el va fi antrenorul nostru si pe viitor", se arata in comunicatul semnat de presedintele Mehmet Buyukeksi.Marius Sumudica a fost acuzat de un jurnalist turc ca incaseaza comisioane la transferurile jucatorilor si ca aduce fotbalisti la echipa pentru a primi bani.Antrenorul a negat vehement acuzatiile si a anuntat ca il va da in judecata pe respectivul ziarist.M.D.