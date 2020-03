Baskanul lui Gaziantep a decis soarta lui Sumudica dupa fuga in Romania

Ziare.

com

Mehmet Buyukeksi a anuntat ca nu-l va demite pe Sumudica, desi acesta a plecat de la echipa fara sa aiba acceptul clubului."Nu avem in plan sa incheiem contractul cu antrenorul nostru. Avem discutii cu Sumudica la telefon si transmitem mai departe instructiunile catre jucatori Avem o problema cu faptul ca a plecat in tara lui fara sa aiba permisiunea noastra, dar a facut-o pentru sanatatea lui si trebuie sa ne gandim si la asta", a spus Mehmet Buyukeksi pentru Sabah Sumudica a plecat de urgenta din Turcia dupa ce in aceasta tara au inceput sa se extinda cazurile de COVID-19.Antrenorul roman a platit 50 de mii de euro pentru a inchiria un avion privat care l-a adus la Bucuresti.C.S.