Baskanul lui Gaziantep dezvaluie motivul real pentru care i-a prelungit contractul lui Sumudica

Acesta a dezvaluit ca a luat aceasta decizie pentru ca Sumudica sa nu ajunga selectionerul Romaniei."Am decis sa continuam cu Sumudica pentru a asigura stabilitatea echipei si pentru a arata incredere jucatorilor si antrenorilor.In plus, pentru a preveni ofertele venite de la nationala Romaniei i-am prelungit contractul pe inca doi ani", a spus Mehmet Buyukeksiden pentru turcii de la Fanatik.Marius Sumudica a preluat-o pe Gaziantep in luna iunie si are ca obiectiv o clasare in primele 10.Dupa un inceput bun de sezon, formatia sa a ajuns pe pozitia a 12-a in campionat C.S.