Cum a fost pedepsit Sumudica dupa ce le-a aratat degetul mijlociu turcilor

Antrenorul roman a primit interdictia de a intra in vestiarul echipei sale timp de un meci, conform unui comunicat oficial.De asemenea, Sumudica va plati si o amenda in valoare de 2.000 de euro.Dupa ultimul meci din campionat , Sumudica s-a enervat la conferinta de presa si a aratat degetul mijlociu in fata camerelor de filmat.Sumudica si-a motivat gestul sustinand ca fanii lui Konyaspor l-au injurat pe parcursul meciului.Totodata, Sumudica a avut si un limbaj suburban in conferinta de presa.