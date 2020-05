Cum decurge viata pentru Marius Sumudica dupa ce s-a intors in Turcia: "Lipsa de libertate este crunta!"

Ziare.

Miercuri s-a intors in Turcia Sumudica, fostul antrenor de la Rapid sau FC Vaslui . Asa cum cer regulile din tara otomana, antrenorul roman a intrat direct in carantina alaturi de tot staff-ul sau."Stam in conditii de camin. Nu pot sa ies decat pe hol cand imi iau mancarea trimisa de club. La inceput conditiile nu au fost ok, dar clubul s-a ocupat. Sunt impreuna cu trei jucatori si staff-ul echipei. Ne-au adus o bicicleta de sala, niste gantere, sa se antreneze jucatorii", a afirmat Marius Sumudica, intr-o interventie telefonica in direct la DigiSport.Romanul mai spune ca simte ca libertatea sa este ingradita si afirma ca nu a mai trait asemenea momente vreodata: "Lipsa de libertate este crunta, mai ales dupa ce am stat izolat si acasa. Este o adevarata aventura", a adaugat Sumi.Fostul manager de la Rapid e obligat acum sa treaca de cele 14 zile de carantina pentru a reveni la antrenamente alaturi de echipa. Campionatul se va relua in Super Lig pe 12 iunie, daca toate conditiile sanitare vor fi in regula."S-a anuntat ca pe 12 iunie va incepe campionatul Turciei. Antrenamentele de grup ar trebui prin 20 mai, cand ies si eu din carantina. Echipa mea va face teste in vederea reluarii antrenamentelor", si-a incheiat interventia fostul tehnician de la Kayserispor Vezi si:D.A.