Debut fabulos pentru Alex Maxim in Turcia, la echipa lui Sumudica, cu doua goluri marcate in duelul cu lidera campionatului (Video)

UPDATE: Partida s-a terminat cu scorul de 5-1, Sumudica si ai sai au facut spectacol si in partea secunda. Diarra a marcat in minutul 78, iar Ozer a inchis tabela in minutul 86. Alex Maxim a iesit de pe teren in minutul 81, in ovatiile fanilor. Tosca si Morais au terminat partida ca integralisti.

Gaziantep o conduce la pauza pe Sivasspor, nimeni alta decat lidera Turciei, scor 3-1, dupa doua reusite de poveste ale fostului jucator de la Mainz si Stuttgart.El a marcat in minutele 4 si 44 (culmea, romanul poarta numarul 44 pe tricou) doua goluri frumoase. Primul a venit dupa un sut de la circa 20-25 de metri, din afara carelui, imediat dupa o respingere a oaspetilor, la capatul unei faze fixe. In minutul 44, Maxim a marcat un gol de kinograma, sut iarasi din afara careului la vinclul portii oaspete, in ovatiile fanilor gazda.Golul trei a venit in minutul 39, marcat de Demir, faza insa creata de acelasi fost mijlocas de la Pandurii Targu Jiu.Cele doua reusite le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Alin Tosca si Junior Morais au inceput si ei titulari aceasta intalnire, care ii poate aduce lui Sumudica a saptea victorie din Turcia. La acest scor, Gaziantep ar urca pe 9, cu 27 de puncte.Echipele de start:La oaspeti, Paul Papp este rezerva, el fiind fostul coleg al lui Tosca de la Steaua . Sivasspor este lider in Turcia, cu 41 de puncte, cu 2 peste Istanbul Basaksehir.