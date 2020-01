Dupa ratarea transferului lui Djokovici, Sumudica se orienteaza catre un international roman, titular la echipa nationala

Ziare.

com

Tehnicianul din Romania are in calcul mai multi fotbalisti care sa vina in Turcia si sa faca lumina in jocul echipei sale, mai degraba unul mediocru, avand in vedere locul 9 ocupat de echipa la jumatatea sezonului.Printre fotbalistii cu mare cota doriti de Sumudica s-ar numara si Alexandru Chipciu de la Anderlecht , fost important jucator si capitan la Steaua , scrie Gazeta Sporturilor Chipciu e mult mai usor de adus decat Djokovici, are 30 de ani si ar putea parasi fara suma de transfer echipa sa belgiana, care nu il mai doreste sub culorile sale in acest sezon.El s-ar intalni in Turcia si cu bunul sau prieten Alin Tosca din perioada stelista, inregimentat si el la Gaziantep.Sumudica l-a mai dorit pe Alex Chipciu si in perioada cand antrena in tarile arabe pe Al Shabab, acolo unde i-a avut elevi pe Valerica Gaman si Constantin Budescu Reamintim ca CFR Cluj a refuzat categoric oferta lui Gaziantep pentru Djokovici, jucator croat de 29 de ani, asa cum Ziare.com v-a informat tot vineri dimineata:In 69 de meciuri disputate la Bruxelles, Chipciu se poate lauda cu 6 goluri si 14 pase de gol.Despre Chipciu s-a scris in aceasta iarna ca este dorit si de FCSB , pentru o reintoarcere la clubul ros-albastru, avand in vedere si bunele sale relatii cu MM Stoica, directorul sportiv de acolo.D.A.