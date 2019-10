Echipa lui Sumudica a remizat cu liderul din Turcia

Ziare.

Scorul final al intalnirii a fost 1-1, baietii lui "Sumi" egaland in prelungiri.Papiss Cisse a deschis scorul pentru Alanya in minutul 33, insa Gaziantep a egalat pe final, atunci cand Kana-Biyik a reusit sa il invinga pe portarul advers cu o lovitura de cap.In urma acestei remize echipa lui Sumudica ocupa locul 9 in clasamentul Superligii turce, cu 12 puncte, iar Alanyaspor se mentine pe prima pozitie, cu 18 puncte.Gaziantep va avea un meci mai facil in runda urmatoare, atunci cand va infrunta o formatie cu pretentii mai modeste, este vorba despre Ankaragucu.M.D.