Echipa lui Sumudica pierde dramatic in fata lui Fenerbahce

Gruparea din Istanbul s-a impus cu scorul de 2-0 la capatul unei partide tensionate.Daca in prima repriza jucatorii lui Sumudica s-au multumit sa se apere, in partea secunda am avut parte de un meci spectaculos.Fener a deschis scorul in minutul 55, prin Kruse, insa apoi Gaziantep a iesit la joc si lucrurile s-au schimbat.Elevii lui Sumi au ratat ocazii uriase, chiar in situatii de unu la unu cu portarul, si au avut si un gol anulat.Pe final, Muriqi a dus scorul la 2-0 pentru ca mai apoi sa fie eliminat dupa o interventie urata.Sumudica pierde cu Fenerbahce si Gaziantep cade pe locul 9 in clasamentul din Turcia.M.D.