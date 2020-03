Esec pentru gruparea lui Marius Sumudica, dupa o gafa uriasa a portarului lui Gaziantep (Video)

Ziare.

Gaziantep a fost invinsa in deplasare, in fieful celor de la Alanyaspor, scor 1-0. Golul marcat de Caulker in minutul 41 a fost decisiv in aceasta partida, dupa o gafa a portarului Guvenc, gafa care l-a enervat pe Sumudica. Alin Tosca a fost titular si integralist in ziua in care a implinit 28 de ani. Tot titular a fost si Alexandru Maxim, numai ca el a fost inlocuit in minutul 77.Echipa lui "Sumi" nu a fost in stare sa repete jocul foarte bun facut etapa trecuta cu "granzii" de la Trabzonspor, cand scorul a fost 1-1.Dupa aceasta infrangere, Gaziantep este pe locul 9, cu 32 de puncte, in timp ce Alanya a urcat pe locul 5, cu 43 de puncte.Partida a avut loc fara spectatori, avand in vedere protectia pentru raspandirea coronavirusului, chiar daca Turcia este o tara putin afectata pana in prezent de aceasta pandemie.Singurul gol al partidei il puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Interesant este ca pe timpul partidei, Sumudica a mai incasat un cartonas galben din cauza protestelor si al comportamentului sau vulcanic, acesta fiind al 9-lea cartonas pe care il incaseaza in sezon, mai multe decat alti 492 de jucatori care au jucat meci de meci de la startul sezonului in Turcia.Lider este acum Trabzonspor in Super Lig, cu 52 de puncte.