Esec rusinos pentru Sumudica in Turcia: Gaziantep, eliminata din Cupa de o echipa din liga a treia!

Clubul din Kirklareli se impusese cu 2-1 in turul saisprezecimilor si a mers mai departe gratie clauzei golurilor inscrise in deplasare.Gaziantep, cu Alin Tosca integralist, a deschis scorul prin Ozer, in minutul 12, dar oaspetii au punctat prin Pekesen (37) si Karaahmet (72). Dubla lui Demir (85, 90) nu a fost suficienta pentru ca elevii lui Sumudica sa obtina calificarea.In campionat , Gaziantep este pe locul 11, cu 20 de puncte dupa 15 etape.Surprinzatorul lider al campionatului, Sivasspor, s-a calificat miercuri in optimile de finala ale Cupei Turciei, desi in returul saisprezecimilor a fost invinsa cu 1-0 acasa de Erokspor, o echipa de divizia a patra, pe terenul careia se impusese in tur cu 2-0. Paul Papp a jucat tot meciul la Sivasspor.