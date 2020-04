Fotbalist portughez, cucerit de Sumudica: Ce spune despre antrenorul roman

Ziare.

El spune ca a acceptat oferta din Turcia doar datorita lui Sumudica."Sumudica a fost motivul principal pentru care am venit la Gaziantep. M-a sunat si mi-a aratat clar cat de mult vrea sa ma vada in echipa lui. Ii multumesc din nou! Are multa incredere in mine. Da, pare nebun, dar este nebun dupa fotbal.Este foarte pasionat si traieste prin fotbal. Vrea ca acelasi lucru sa-l faca si jucatorii. Ne cere sa jucam un fotbal bun si sunt sigur ca toata lumea este fericita cu el", a afirmat Andre Sousa pentru turcii de la Fanatik Andre Sousa a fost transferat de Gaziantep de la Belenenses la finalul lunii ianuarie.El a prins deja 6 meciuri pentru Gaziantep si a marcat un gol.Mijlocasul in varsta de 25 de ani a prins si un sezon in liga a doua din Spania, la Sporting Gijon.C.S.