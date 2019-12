Infrangere rusinoasa pentru echipa lui Sumudica: Gaziantep, invinsa de o formatie din Liga 3!

Ziare.

Kirklarelispor a realizat marea surpriza din Cupa Turciei si s-a impus in fata celor de la Gaziantep cu scorul de 2-1. Alin Tosca a fost titular pentru trupa lui "Sumi", insa evolutia lui nu a fost tocmai apreciata.Gaziantep are sansa revansei saptamana viitoare, in meciul retur, atunci cand se va juca practic calificarea in optimile de finala.Lucrurile nu arata insa bine pentru Sumudica dupa ce echipa sa a ajuns la patru meciuri consecutive fara victorie in toate competitiile, iar visul de a ajunge in cupele europene s-a transformat in cosmarul evitarii retrogradarii.M.D.