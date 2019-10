Marius Sumudica a anuntat ce echipa va antrena in urmatorii doi ani: Mi-au facut o propunere de nerefuzat

Ziare.

Antrenorul roman a dezvaluit ca in aceasta saptamana va semna un contract pe o perioada de doi ani."Duminica m-am inteles, voi semna joi cand ma voi intoarce un nou contract pe doi ani de zile, aveam contract doar pe un an, fiind foarte multumiti voi semna un contract de doi ani de zile si sper sa il duc la bun sfarsit fiindca eu in ultimii 6-7 ani am incheiat campionatele peste tot.Si acum am oferte din Arabia Saudita si din Dubai dar nu se pune problema. Am timp sa ajung acolo. Campionatul Turciei este un campionat puternic, un campionat in care se joaca fotbal adevarat, unde vin 30-40.000 de spectatori si unde simti ca esti antrenor", a spus Sumudica, potrivit Telekom Sport.Totodata, Sumudica a vorbit si despre problemele pe care le are cu arbitrii din Turcia."M-au eliminat, e record, dupa 75 de secunde, am lasat o minge sa treaca si m-am interpus asa intre minge si adversar, mi-am adus aminte cand protejam mingea, cand eram atacant si mi-a dat cartonas galben. Deocamdata nu am fost trimis in tribuna, ceea ce ma bucura si ma bucur foarte mult ca dupa meci jucatorii echipei adverse au venit la mine si m-au felicitat si mi-au spus ca am facuto echipa foarte buna. Nu am probleme cu arbitrii, ei vad ca pun presiune si acum m-au linistit in ultimele doua meciuri Mi-au dat cartonas galben o data dupa 10 minute si acum dupa 75 de secunde, deci ma pun la punct si nu mai am ce sa mai fac. Dar niciodata sa ma trimita in tribuna, sa vorbeasca urat, sa te persifleze. Vin si te avertizeaza, iti dau acest cartonas galben dupa care trebuie sa te linistesti", a mai spus Sumudica.C.S.