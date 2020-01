Marius Sumudica a dezvaluit dorinta sa secreta in legatura cu clubul Rapid Bucuresti

Ziare.

Fostul jucator si antrenor de la Rapid a revenit in Romania pentru a petrece noaptea dintre ani alaturi de familie, iar tehnicianul nu a uitat nici macar acum de echipa sa de suflet, Rapid Bucuresti.El a dezvaluit marea sa dorinta pe care o are, aceea de a castiga titlul in Liga 1 cu Rapid."Buna dimineata 2020! Un an care sper sa se incununeze cu o promovare (n.r.: a Rapidului in Liga 1). Va iubesc pe toti rapidistii, va doresc 'La multi ani!', sanatate si sa va bucurati in vara de o promovare.Si peste nu stiu cat timp, sper cat mai curand, sa-mi indeplinesc visul pe care mi l-am indeplinit ca jucator. Am luat campionatul si sper sa-l iau si ca antrenor al Rapidului Va iubesc si nu v-am tradat niciodata!", a fost mesajul postat de Sumudica in noaptea de Revelion pe contul sau de Facebook Romanul are contract cu turcii de la Gaziantep pana in vara lui 2021. In primele sale 20 de meciuri in Turcia el a bifat 8 victorii, 6 remize si 6 infrangeri.La 48 de ani, Sumi a mai antrenat in cariera sa echipe precum Inter Gaz, Progresul, Farul, Gloria Bistrita , AO Kavala, Astra, ACS Brasov, FC Vaslui U Cluj , Al Shabab sau Concordia Chiajna.Rapid Bucuresti a terminat pe locul 3 turul sezonului competitional din Liga II, la 6 puncte de lidera UTA Arad.D.A.