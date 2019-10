Marius Sumudica a primit cel mai rapid cartonas galben, din postura de antrenor, in istoria primei ligi din Turcia (Video)

Gazisehir Teknik Diretkoru Sumudica 1. dakikada sari kart gordu pic.twitter.com/l6AcQrPi7k - GOLALOOOOO (@golalooooo) 6 octombrie 2019

La 48 de ani, Sumudica s-a intors in Turcia si a preluat-o pe Gazisehir Gaziantep. El a incasat duminica dupa doar 75 de secunde de la startul partidei un cartonas galben in partida cu Instanbul Basaksehir.Cunoscut pentru reactiile sale care de care mai originale si bizare, "Sumi" a luat acest galben pentru ca l-a impiedicat pe un fotbalist al rivalilor sa bata un aut de tusa in minutul 2:Evenimentele nebune au continuat in aceasta prima repriza, terminata la egalitate, scor 1-1. Vural de la Gaziantep a primit rosu in minutul 18, Istanbul BB a deschis scorul in minutul 13 prin Crivelli, iar Gaziantep a restabilit egalitatea in minutul 24, prin Twumasi.Sumudica a mai antrenat in Turcia si acum doua sezoane, pe Kayserispor La Gaziantep are si un roman ca elev, pe Alin Tosca , fostul capitan al Stelei.